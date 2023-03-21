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外媒：iPhone 14面板訂單較前代機種減少39%

2023/3/21 10:33
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）蘋果（Apple）iPhone 14系列銷售狀況備受關注，國外科技網站引述研調機構數據指出，到今年4月，iPhone 14系列面板訂單量，相較去年同期的iPhone 13系列，下滑幅度約39%，主要受到需求疲軟、庫存調整、全球通膨以及總體經濟變數影響。

iPhone 14系列去年9月下旬亮相，銷售期間歷經關鍵零組件供應吃緊、全球通膨和升息、中國COVID-19疫情爆發、主要合作夥伴鴻海集團中國鄭州廠染疫生產動盪等變數，出貨狀況備受關注。

國外科技網站Appleinsider引述市調研究機構Display Supply Chain Consultants於20日公布的報告指出，到今年4月，iPhone 14系列的面板訂單量相較於去年同時期的iPhone 13系列，下滑幅度約39%。

報導也指出，4月相較於3月，iPhone 14系列的面板訂單量，減少幅度也有23%，面板訂單量減少原因，主要受到終端需求疲軟、庫存調整、全球通膨以及總體經濟變數影響。

觀察iPhone 14系列機種，報導分析，高階版iPhone 14 Pro和Pro Max的面板出貨量，較iPhone 13系列高階機種分別增加22%和23%，主要是高階版iPhone 14系列因規格提升帶動需求增加。

若排除總體經濟和供應鏈受限等因素，報導指出，今年上半年市場對iPhone的消費力道相對趨緩，主要動能還是來自第1季華人社會的農曆春節假期，以及3月上旬推出的新色機種。

報導也分析，關鍵零配件的供需是否平衡、庫存調整狀況，也是檢視iPhone出貨市況的變數。

蘋果在2月上旬線上投資人會議指出，總經大環境和疫情影響不會更糟，預估今年第1季業績與去年同期相比，與去年第4季和上一年同期相比表現相當，匯率仍是變數之一，預估對第1季單季營運表現影響幅度約5%。（編輯：張均懋）1120321

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