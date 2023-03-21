永鴻生技24日興櫃掛牌 台灣首家興櫃動物藥廠

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）永信集團旗下轉投資公司永鴻國際生技，預計24日登錄興櫃掛牌，成為台灣第一家興櫃掛牌的動物藥廠，未來將加速擴展海外市場並進攻寵物市場；法人看好今年營收可望超越2020年的歷史高峰紀錄。

永鴻生技今天舉辦興櫃前媒體交流會，永鴻生技總經理鍾威凱表示，台灣經濟動物市場規模約新台幣120億元左右，寵物市場則高達約480億元；永鴻生技2020年開始跨入寵物市場，去年營收貢獻約僅2%，未來將積極拓展寵物市場，期望5年內營收占比進一步超過1成。

永鴻生技由永信藥品於2016年收購銷售歐羅肥的外商藥廠，並將原有動物事業處獨立合併，就此成為全台頂尖大型動物藥廠。

永鴻生技主要從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品，擁有近300張國內動物產品許可證；永信集團持股占57%，是永鴻生技最大法人股東，第二大法人來說是兆豐3.02%，玉山創投大概占3.02%，中盈投資2.51%。

永鴻生技經營範圍除了家禽、水產等經濟動物外，也積極搶進伴侶動物；產品有四大類，包括治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品，藥物約占70%，飼料添加保健品約占30%，行銷海外10餘國，客戶群包括大成長城、卜蜂、福壽、台糖等。

展望未來，鍾威凱表示，永鴻今年台灣藥品取證數約可達5至10張，海外市場也會有新藥證，將帶動今年整體營運持續成長，努力邁向雙位數百分比成長，目標是超越2020年的營運高峰水準，在原物料價格回穩下，有助毛利率表現。

永鴻生技表示，隨著全球人口成長及對安全、高品質肉類消費需求增加，全球肉品、水產品消耗量上升；同時北美及歐洲等先進國家對肉品品質的要求及監管，帶動了肉製品標準化，提高各種動物藥品、飼料添加劑的需求。

永鴻生技指出，將持續評估、引進國外優質寵物用保健品，同時也正積極投入寵物處方飼料、保健品的研究開發，以健全寵物市場產品線，提供動物醫院及飼主更多服務。

永鴻生技2021年營收新台幣11.76億元，稅後淨利1.10億元，每股稅後盈餘（EPS）2元。2022年全年自結營收11.85億元，稅後淨利1.07億元，EPS為1.69元。（編輯：楊蘭軒）1120321