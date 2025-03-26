永鴻生技寵物產品今年打入通路 4月下旬掛牌上市

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（中央社記者何秀玲台北26日電）專業動物藥廠永鴻生技預計今年4月下旬上市掛牌，將成台灣首家掛牌的動物藥廠。永鴻生技董事長鍾威凱表示，擁有超過300張國內動物產品許可證，今年寵物產品也開始進入相關通路，希望未來5年內寵物營收能逐步提高至3成。

永鴻生技今天舉辦媒體交流會。永信藥品在2016年收購外商藥廠，成立永鴻生技成立，並併入永信動物事業處；永鴻主要從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品，擁有超過300張國內動物產品許可證。

鍾威凱說，永鴻生技產品分為四大類，包括治療性藥品占比最高，再來是非含藥飼料添加劑、含藥飼料添加劑、寵物用藥與保健品，目前已有國內外超過300張以上的動物用產品許可證，並持續開發東南亞、日本市場，營收逐年穩定成長。

永鴻生技2024年營收為新台幣12.94億元，本期淨利為1.36億元，每股純益為2.06元。

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鍾威凱看好寵物市場規模持續擴大，目前寵物產品以藥品為主，也推出保健品，相關產品之後會持續增加，未來可望推升寵物營收比重至3成。

他說，永鴻生技擁有台灣第一家通過世界衛生組織GMP認證動物藥廠，可加速東南亞市場取證，並有能力發展高端的國際產品，打入澳洲、日本、美國等動物用藥高法規市場。（編輯：楊凱翔）1140326