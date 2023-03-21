未確認客戶身分放貸給炒房團 聯邦銀、新光銀各遭罰150萬

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（中央社記者謝方娪台北21日電）金管會對聯邦銀行、新光銀行及元大銀行辦理金檢，發現3家銀行辦理自然人購屋貸款有未落實確認客戶身分程序等缺失，今天宣布開罰聯邦銀行、新光銀行各新台幣150萬元罰鍰，對元大銀行核處糾正。

金管會今天指出，聯邦銀行及新光銀行辦理自然人購屋貸款，未落實認識客戶及客戶身分持續審查作業、未完善建立或未落實執行帳戶及交易持續監控機制。

金管會表示，違規事實包括對進件來源通路媒體有負面報導者，仍未納入觀察名單，進件來源控管不當；對借戶所得來源未確實查證收入真實性，或未審慎評估其資力及繳息還款能力；借戶部分購屋資金由他人提供資金存入借戶存款帳戶，再匯予賣方，卻未檢視借戶購屋自備款來源的合理性。

此外，貸後資金有由代書或第三人代理多名借戶提領現金，而發生金流斷點，或未發現及查明貸後資金由第三人代理匯款至代理人他行帳戶的原因等。

至於元大銀行辦理自然人購屋貸款作業，對於認識客戶及客戶身分持續審查作業、執行帳戶及交易持續監控等作業同樣未臻完善。

金管會宣布對聯邦銀行及新光銀行各開罰150萬元罰鍰，對元大銀行則核處糾正。（編輯：潘羿菁）1120321