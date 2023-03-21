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海關輔導業者守法自評 廠商去年主動補稅逾1億元

2023/3/21 19:00
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（中央社記者張璦台北21日電）海關提供輔導廠商守法自評制度，協助業者自我檢核申報資料是否出現錯誤，財政部關務署今天表示，廠商主動陳報補稅金額，去年達新台幣1億1340萬餘元，占同期間事後稽核總補稅金額近4成。

關務署主任秘書吳慧燕今天在例行記者會表示，海關民國109年9月參採世界關務組織（WCO）事後稽核指引，導入輔導廠商守法自評制度，並修正海關事後稽核作業規定，這一措施推行至今已2年多，廠商主動陳報補稅金額持續成長，顯見輔導作業已收成效。

關務署統計，廠商主動陳報補稅金額111年達1億1340萬餘元，占同期間事後稽核總補稅金額近4成。

吳慧燕進一步表示，海關在實施事後稽核前，均會檢附廠商守法自評表及政令宣導資料，函請廠商辦理守法自評作業，廠商於守法自評階段主動向海關陳報，提供違法事證者，將適用海關緝私條例免予處罰。

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吳慧燕說明，業者守法自評制度主要著重輔導廠商瞭解相關法令，並協助其自我檢核申報資料是否出現違失或錯誤，降低廠商因缺乏完善內控機制或對相關法令不熟悉，而致違章風險，並提高廠商知法、守法觀念，正確繳納各項稅費。

吳慧燕表示，由於主動陳報並補繳稅費可免受處罰，施行以來普遍受到廠商支持與認同，海關可獲得廠商主動提供的實際交易價格，有利掌握市場行情、聚焦查核，對於維持市場公平交易大有助益，可謂是「徵納雙贏」。（編輯：潘羿菁）1120321

#吳慧燕
#財政部關務署
#海關
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