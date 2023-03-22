太景流感新藥授權陸藥廠 推進三期臨床

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）太景生物科技宣布，流感抗病毒新藥TG-1000正式授權大陸健康元藥業集團，接續成人三期臨床試驗、小兒臨床試驗及後續上市事宜，簽約金人民幣2000萬元。

太景*-KY今天發布新聞稿表示，與子公司太景醫藥研發（北京）正式和健康元藥業集團簽署流感抗病毒新藥TG-1000的合作研發及商業化大中華區（含中國大陸、港、澳，不含台灣）授權協議。

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太景表示，TG-1000已由太景在中國大陸完成二期臨床試驗，後續將由健康元全額出資主導，繼續推展成人三期臨床試驗、小兒臨床試驗及後續上市事宜。健康元將於合約生效後支付簽約金人民幣2000萬元，後續再依成人三期臨床試驗、小兒臨床試驗及藥品上市等時程支付里程碑款，待藥品上市銷售後，另有最多可達11%的銷售權利金。

太景生技董事長暨執行長黃國龍指出，健康元藥業是中國醫藥工業百強中的前10名，營收及研發投入金額分別位居中國大陸上市藥企的第6及第5位。此項合約簽署，是太景對TG-1000邁出全球授權布局的第一步，下一個目標將聚焦於中國大陸市場外的歐美及其他市場授權。（編輯：張良知）1120322