無懼不景氣 研調估大尺寸面板今年出貨面積增3.5%
2023/3/22 11:24
（中央社記者潘智義台北22日電）全球科技產業研調機構Omdia報告指出，儘管全球經濟不景氣，2023年大尺寸顯示器面板出貨量仍可望較2022年成長0.8%，出貨面積年增3.5%。
Omdia報告顯示，全球經濟衰退，加上俄烏戰爭衝擊，導致大尺寸顯示面板需求自2022年初開始凍結，2022年大尺寸顯示面板出貨量年減8.2%，出貨面積年減3.1%。
因此，為清理通路庫存，顯示面板買方從2022年中期開始大幅削減訂單，導致2022年顯示面板價格大幅下跌。
Omdia表示，即使顯示面板價格處於歷史低檔，但因需求減少，製造商從2022年下半年開始減產，尤其是筆電顯示面板庫存相對較高。
Omdia預估，2023年大尺寸顯示面板的單位出貨量、出貨面積都可望增加；雖然最近庫存問題緩解，但筆電等資訊電子（IT）顯示面板可能需要更多時間來清理庫存。
根據Omdia研究，電視面板市場向大尺寸產品移轉，將有助於增加2023年的出貨面積。2022年65吋及以上電視顯示面板出貨量年減5%，主因全球經濟衰退，以及顯示面板製造商對10.5代產線利用率較低。
不過，Omdia預期2023年65吋以上電視面板出貨量將較2022年成長17%。
Omdia評估，大尺寸顯示面板供需將從2023年下半年開始改善，顯示面板製造商將採取依實際接單狀況生產的策略，以防止面板價格下跌，並隨著顯示面板買家從2023年中開始補充庫存，庫存問題將得到緩解。（編輯：趙蔚蘭）1120322
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