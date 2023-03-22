曾文生：電價凍漲從500調為700度以下 台電短收約3億

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（中央社記者劉千綾台北22日電）經濟部次長兼台電代理董事長曾文生表示，此次電價方案為史上醞釀最久，近9成民生不受影響；他透露，原本擬調漲每月用電500度以上者，但經朝野反應，檢討後發現700度以下凍漲，台電一年短收約新台幣3億元，財務影響不大。

曾文生今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時指出，此次調整電價以住宅用戶來說，只要每月用電在700度以下、夏季電價以2個月計算沒超過4500元都不會受到影響。

曾文生透露，規劃電價調整時原本希望500度以上調漲，但朝野立委呼籲700度以下凍漲，內部檢討之後，發現若調漲500度以上者，將有25%用戶受影響，超過700度則有12%。

曾文生表示，修改為700度以下凍漲，對台電財務影響不大，一年約是新台幣3億元，調整電價「主要希望大家意識到節電」。

曾文生進一步說明，受影響用戶約為180萬，而這些族群的用電量占83%，因此調整電價可以讓每度電適度反映成本。

主持人黃光芹提及將迎來6至9月的夏季電價，電價漲幅可能將近2成。曾文生說明，每月用電700至1000度的用戶，一個月最多是漲45元，用電1000度以上者只調漲超過1000度的部分，因此整體漲幅沒有那麼多。

針對租屋族電費恐因共用電表飆漲，曾文生指出，裝設台電智慧電表、接受輔導就不會漲價，另選擇時間電價也會比較便宜，尖峰時間用電下降，電力使用效益也將提高。

黃光芹追問受電價影響租屋戶數，曾文生指出，單月用電超過700度約90萬戶，其中並非全數都是租屋族，反駁會有以學生、上班族為主的300萬戶租屋族受影響的統計數字。

黃光芹詢問，是否可能因為價值取向，改變台灣低電價結構？曾文生回應，執政團隊都有在溝通，現在已往前踏了一步，如果台電經營績效不好就要檢討，但去年燃料成本增加3000多億元，台電虧損2000多億元，今年也是類似情形，因燃料成本一直壓不下來。

至於若台電虧損無法彌補，2024年是否再調漲電價，曾文生表示，解決累計虧損得花比較長的時間，就是分年解決，如果國際燃料價格能回到2019年的平均價格，就有可能創造盈餘，攤提過去的累虧。

產業調整部分，曾文生補充說明，配套措施針對用電衰退超過10%產業，就會減半調整，高壓用電漲8.5%、低壓漲5%，主要是紡織、金屬加工製造等傳統產業，等景氣恢復之後，9月再做檢討。

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工商團體反應，調整電價會使物價上漲，甚至影響勞工就業穩定。對此，曾文生表示，物價不可能不受影響，但是影響幅度沒那麼大，且要和社會溝通，若用電價作為漲價理由，要說得過去。

此外，台北市士林及社子地區20日晚間發生大範圍無預警跳電一事，曾文生說，電力設備到期就要趕快撤換，即使台電財務狀況不好也有持續在換，社子島是今年要更換的設備，如果早點換就不會跳電，回去會好好請同仁檢討。（編輯：楊蘭軒）1120322