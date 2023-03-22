巨大提創見 用YouBike騎乘里程數換算碳權交易

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巨大機械執行長劉湧昌（右）22日指出，建議政府成立碳權銀行、個人碳權護照，更可以YouBike微笑單車騎乘里程數換算成碳權交易，提高自行車使用量，也可帶動自行車市；左為巨大董事長杜綉珍。中央社記者潘智義攝 112年3月22日

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（中央社記者潘智義台北22日電）自行車大廠巨大機械執行長劉湧昌今天表示，建議政府成立碳權銀行、個人碳權護照，更可以YouBike微笑單車騎乘里程數換算成碳權，提高自行車使用量，也可帶動車市。

劉湧昌在台北國際自行車展召開記者會指出，去年全台YouBike騎乘約1億人次，從台北到墾丁都有，台灣西半部大致都有。如果將來騎YouBike里程數可換算成碳權，騎乘者不但不必付錢還可收到錢賣出碳權，可提高YouBike使用率。

巨大董事長杜綉珍強調，騎自行車里程數做為碳權交易標的，除須獲台灣主管機關同意，也需要歐美國家認同這個創舉，希望能在台灣建立商業模式。

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劉湧昌說，為推動ESG（環境、社會責任、公司治理），自去年10月成立自行車永續聯盟以來，民氣可用，雖然獲得台灣中小型企業支持國家2050年淨零碳排政策，卻少了民間參與。

他舉例，YouBike一年可減少1萬6250噸碳排放量，所以可透過碳權買賣，讓消費者直接參與ESG。不過，他也說，歐盟一噸碳權可賣約新台幣3000元，台灣一噸碳費預估是300元，價格偏低。（編輯：黃國倫）1120322