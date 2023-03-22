台達拚減碳 連3年獲評CDP供應鏈議合領導者A級別

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）CDP（原碳揭露專案）日前公布2022年供應鏈議合評價（SER）結果。台達在「整體CDP氣候變遷成績」、「供應鏈議合」與「溫室氣體範疇3排放」等關鍵評分項目均得到最高級分，獲評「A」級最高級別「供應鏈議合領導者 」。

台達永續長周志宏透過新聞稿表示，台達連3年獲評CDP供應鏈議合領導者，也是繼去年底獲CDP氣候變遷與水安全管理雙「A」領導級企業之後，在氣候議題上的努力與行動成果再受指標性評比肯定。

周志宏指出，台達長期關注氣候變遷與全球暖化議題，積極接軌國際永續倡議，並致力於在日常營運中推動節能減碳與低碳創新，2021年超前達成自主設定的科學減碳目標（SBT），全球據點使用再生電力比率亦達55%，依此經驗進一步承諾於2030年達成RE100及碳中和。

台達並呼應全球控制升溫1.5°C的減排路徑，訂定2050年全球據點達成淨零排放的長期策略與目標，成為亞洲高科技硬體設備產業首家、全球第125家通過SBTi淨零科學減碳目標審查的企業。

在2050年達成淨零科學減碳長期目標下，台達也訂定2030年「溫室氣體範疇3排放」較基準年2021年減量25%的目標。

台達並推動供應鏈永續合作計畫，協助長期合作供應商進行節能診斷及改善工程規劃，台達的技術經驗也協助某半導體製造業者進行節能改善，整體投入約180萬美元，年節電量約達1400萬度，相當於一年節省約115萬美元。（編輯：楊蘭軒）1120322