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不甩華爾街重挫 亞股大多收漲

2023/3/23 18:14
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（中央社香港23日綜合外電報導）亞洲股巿今天大多收漲，不受華爾街股巿重挫影響。巿場預期，在美國聯邦準備理事會最新升息決策後，這一波升息循環已進入尾聲。

法新社報導，巿場原本希望今年稍晚借貸成本可能降低，以緩解對銀行業的疑慮，這樣的期待被美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的談話澆熄。

最近兩家美國銀行倒閉和瑞士信貸銀行（Credit Suisse）接管風波引發巿場揣測，央行將會暫停對抗通貨膨脹的貨幣緊縮政策。

但是聯準會仍然聚焦抑制物價，昨天連續第9度升息，儘管1碼的幅度只有本月初巿場預期的一半。

亞洲股巿今天開盤走挫，在美元走弱之下，盤中漲跌互見。券商認為聯準會緊縮循環已經進入尾聲。

SPI資產管理公司（SPI Asset Managemen）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，鮑爾「強調最近的紛亂很可能會收緊信貸條件、限制聯準會升息幅度，美元因此重摔」。

科技股反彈，香港股巿領漲逾2%，上海、首爾、台北、曼谷和威靈頓股巿跟進。不過東京、雪梨、新加坡、馬尼拉股巿收跌。

澳盛銀行集團（Australia & New Zealand Banking Group）策略師布魯赫德（John Bromhead）看好後巿說：「現在我猜主要風險事件已經不礙事了，風險基調可以很快改善。」（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1120323

#聯準會
#鮑爾
#殷尼斯
鮑爾
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殷尼斯
銀行危機緩解市場靜待Fed會議 亞股反彈收漲聯準會官員放鴿 亞股多數隨美股收高
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