台股開低走高 後續關注銀行未爆彈與電子業旺季

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（中央社記者吳家豪台北23日電）在電子及金融股強勢表態下，台股今天收在15863.95點，上漲103.49點。法人指出，美國聯準會（Fed）宣布升息後，市場不確定因素減少，帶動台股今天開低走高，後續需留意銀行體系未爆彈問題及電子業下半年旺季需求。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電話採訪表示，Fed如預期升息1碼（0.25個百分點），並排除今年降息的可能性，導致市場失望情緒。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表明不考慮全面擔保所有銀行存款，導致美股22日尾盤明顯壓回，今天包含台股在內的亞洲股市反應相對冷靜。

蔡明翰說，聯準會升息1碼後，升息步調即將來到尾聲，未來可能持續緊縮。雖然要注意銀行體系未爆彈問題，但只要市場資金充沛，即使銀行出事也不必擔心沒人接手，系統性風險不高。

他認為，台股後續表現將回歸基本面。電子業上半年調整庫存後，第3季即將進入旺季，市場對電子業看法轉趨樂觀，對第3季及下半年表現仍有所期待，有助於股市慢慢走向多頭格局。

富邦投顧分析，美國聯準會如預期升息，並調降今、明年美國GDP（國內生產毛額）預測，且美國政府不考慮擴大存保範圍，使美國銀行股下挫，皆干擾台股表現。櫃買指數站上各期均線後持續走升，具業績題材股將延續輪動表現。（編輯：楊蘭軒）1120323