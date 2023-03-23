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工業電腦廠研揚與捷波換股 擴大營運規模

2023/3/23 20:34
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（中央社記者吳家豪台北23日電）工業電腦廠研揚今天董事會通過與捷波資訊以股份交換方式進行策略合作，擴大雙方營運規模及提升整體營運績效；換股完成後，研揚將持有捷波約35.09%股權，暫定股份交換基準日為今年4月28日。

研揚發布重大訊息說明，研揚將增資發行普通股1052萬3362股，約占研揚發行新股後股本6.59%，交換捷波特定股東持有的2630萬8406股普通股，換股比例為每1股研揚科技普通股交換2.5股捷波資訊普通股。

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研揚表示，研揚與捷波在工業電腦產業均已深耕多年，各自擁有在專業領域的優勢，雙方藉由本次股份交換合作案，建立緊密合作關係，在銷售及採購資源互補共享及充分合作下，整合彼此企業資源，發揮客戶整合行銷及產品線互補效果，增加經濟規模效益。

研揚指出，此次合作案將擴大雙方的營運規模及提升整體營運績效，提升雙方於工業電腦產業的競爭能力，並將為各自股東創造最大的價值。（編輯：林興盟）1120323

#研揚
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