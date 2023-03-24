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美股收高 法人：台股不確定因素減少回歸基本面

2023/3/24 08:18
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（中央社記者江明晏台北24日電）美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，市場認為升息循環正接近結束，美股收高，費半指數勁揚2.67%，央行23日跟進升半碼，法人認為，市場不確定因素減少，台股表現將回歸基本面。

華爾街股市主要指數今天經歷震盪後收高，主因交易人押注聯邦準備理事會可能正接近結束升息循環。

道瓊工業指數上漲75.14點或0.23%，以32105.25點作收，標準普爾500指數上揚11.75點或0.30%，收3948.72點。

科技股那斯達克指數勁揚117.44點或1.01%，收11787.40點，費城半導體指數大漲82.65點或2.67%，收3174.36點。

美國聯準會升息1碼，台股23日開低跌破15700點，不過盤中權值股走揚，終場上漲103.49點，收在15863.95點。

三大法人23日合計買超188.38億元。其中，自營商買超10.65億元，投信買超8.19億元，外資及陸資買超169.54億元。

儘管面臨景氣下行壓力，考量台灣物價上漲壓力仍高，中央銀行理監事會23日傍晚決議升息半碼（1碼為0.25個百分點）、利率連5升，重貼現率將升至1.875%，創近8年新高紀錄。

法人指出，美國聯準會宣布升息後，市場不確定因素減少，台股後續表現將回歸基本面，後續需留意銀行體系未爆彈問題及電子業下半年旺季需求。（編輯：張均懋）1120324

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