SVB啟示錄 台杉：新創應建立內控機制 強化現金管理

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）美國矽谷銀行（SVB）倒閉事件震驚全球，連帶衝擊許多新創事業。台杉投資表示，新創應從矽谷銀行倒閉事件學到5件事，建議新創建立必要的內控機制，以及掌握每月現金流。

美國矽谷銀行倒閉，由美國聯邦存款保險公司（FDIC）正式接收，整個過程前後不到48小時，震驚全球。

台杉投資今天發布新聞稿指出，SVB位於美國矽谷，往來的存戶多為新創及創投，SVB倒閉後，直接影響新創存款戶的資金調度；雖然美國聯邦政府快速接手並提供存款保障，緩解危機，但過程突顯新創現金管理的不足。

台杉投資點出新創事業可從中學習的5件事，維持帳戶的營運準備金並分散存款風險；建立公司財務內控機制；保本的現金管理原則；預測每月現金流；主動與各利害關係人說明並尋求外部資源。

台杉投資指出，許多新創為了管理方便及建立與銀行信用往來，將公司現金都存在單一帳戶，建議新創要有兩個銀行帳戶，其中一個選擇大型跨國銀行；而每個帳戶內應存有3至6個月的營運資金可彼此支援，也便於公司在不同銀行建立信用評等，有利未來資金調度。

此外，無論新創是否設有財務長，在網路轉帳便利的時代，公司的財務內控機制更顯重要，包括強化一定金額的撥款簽核流程、落實職務代理人制度，確保公司面臨大筆資金需求時能即時取用。

台杉投資指出，許多新創在取得貸款或是募資成功後，會將部分資金拿去進行短期投資或是定存，無論選擇哪一項財務管理方式，都必須考量保本及可及時變現性兩大原則。

台杉投資並提醒現金流的重要性，新創可以從帳單到期日、每月現金收入與支出的日期做規劃，確保手上的現金額度。

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台杉投資總經理翁嘉盛表示，SVB提供新創在創業成長階段最需要的財務支援，在美國新創及創投生態圈扮演極關鍵角色，因此事件發生時，台杉投資願意參與美國創投界支持矽谷銀行在新創生態圈重要性的連署聲明。

翁嘉盛指出，全球政經局勢依舊存在諸多不確定性，通膨、升息、戰爭都未見停止的跡象，無論金融環境如何變化，新創都必須做好自身的現金管理，才能適時且有效因應外部的挑戰。（編輯：林淑媛）1120324