新台幣開盤貶1.7分 為30.37元

新聞專題台幣匯率2/300首頁 / 產經新台幣開盤貶1.7分 為30.37元2023/3/25 09:15請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北25日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.37元開盤，貶1.7分。1120325#匯率#匯市聚焦新聞東南亞債台高築又忌憚中國 北京一帶一路難續推統一發票112年1-2月千萬獎號碼：06634385俞大㵢：若非中國干擾 台灣早已在阿根廷設大使館總統視導戰工營近戰格鬥奪刀術 強化實戰需求英特爾共同創辦人摩爾94歲辭世 半導體業先驅提出摩爾定律駐宏都拉斯大使張俊菲返台：已盡了最大善意美中關係低潮又逢蔡總統過境 拜習通話無期鋒面報到北台灣轉濕涼 吳德榮：部分地區春雷今響美加領袖聲明：台海和平穩定是國際安全繁榮所必需BBC紀錄片聚焦台灣抵抗中國威脅 指拒絕統一已是主流台銀27日起調升存款利率 1年期定儲機動利率1.59%逾14年新高盧安達飯店原型英雄魯塞薩巴奇納獲釋出獄 卡達斡旋美方致謝憲法法庭：若夫妻均可歸責 雙方都有權訴請裁判離婚民進黨立委初選多區激戰 考驗賴清德協調國民黨立委優勢選區多人登記 北市信義南松山區參選爆炸美國報復駐敘利亞人員遇襲 親伊朗武裝分子8死中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。請繼續下滑閱讀新台幣午盤貶0.1分 暫收30.373元