蔡總統期許生策會持續引領生醫產業國際發光

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總統蔡英文（左5）25日出席生策會21週年感恩餐會，她期待生策會能持續凝聚醫界及產業的力量，扮演業界的溝通橋梁，讓台灣生醫產業持續在國際上發光發熱。中央社記者韓婷婷攝 112年3月25日

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）總統蔡英文表示，生策會是國內最具指標性的醫療、科技和生技跨域的合作平台，為台灣生醫產業發展，走向國際市場奉獻心力。期待生策會持續扮演最佳的溝通橋樑，引領台灣生醫產業在國際上發光發熱。

蔡總統今晚出席生策會21週年感恩餐會，致詞時表示，疫情讓全世界各國更重視生醫產業，2016年政府陸續推動的六大核心戰略產業，精準大健康產業為重生醫產業重要的方向，在醫療與科技相關產業跨域合作後，讓台灣健康產業發展更快，目標是提供人民從預防、診斷到照護都有更好的服務。

蔡總統指出，期待台灣的醫療品牌產業在國際大健康產業鏈上，成為不可或缺的角色，希望生策會能持續凝聚醫界及產業的力量，扮演業界的溝通橋梁，讓台灣生醫產業持續在國際上發光發熱。

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生策會會長翁啟惠則在美國透過視訊方式感謝在理監事會的支持下，啟動了大健康產業的跨域合作，並宣布敦聘英業達集團會長葉國一、金仁寶集團董事長許勝雄、富邦金控董事長蔡明興、新光醫療財團法人董事長吳東進、國泰金控集團董事長蔡宏圖為顧問團，其中蔡宏圖為本屆新加入。

展望未來，翁啟惠期許在大健康產業的合作平台上，仰賴各位顧問的國際市場經驗和視野，共同推進台灣的「醫療」和「電子資通訊」的連結合作，也進一步強化「資本巿場」，幫助產業開創新局。（編輯：楊凱翔）1120325