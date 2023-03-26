加拿大廠商分享合作經驗 讚揚台灣製造技術服務

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加拿大卑詩省本拿比商會與溫哥華台灣貿易中心23日合辦「台灣貿易經驗分享會」，主講人和來賓合影。前排左起：米鉻科技執行長江許山、溫哥華台貿中心主任陳建坤、駐溫哥華辦事處長劉立欣、卑詩省議員羅珍妮（Janet Routledge）。後排左起：百樂食品負責人游重毅、電動車充電系統公司能源解決方案總監麥葛瑞格（Rob McGregor）、卑詩省議會議長周行勵（Raj Chouhan）、戴蒙機車財務副總裁譚聖佑。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年3月26日

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（中央社記者程愛芬溫哥華25日專電）由加拿大和台灣雙方合辦的台灣貿易經驗分享會23日在本拿比舉行，分享的加拿大廠商讚揚台灣製造的電動車充電樁、機車零件、智慧機器人和食品加工設備，近60名企業主到場交流。

加拿大卑詩省本拿比商會（Burnaby Board of Trade）與溫哥華台灣貿易中心合辦「台灣貿易經驗分享會」，上台演說的戴蒙電動機車（Damon Motors Inc.）、米鉻科技（V&L Canada）、電金電動車充電系統公司（Electrum Charging Solutions）和百樂食品（Bala Foods）都是卑詩省知名企業，4大廠商都讚揚台商在價格、效率、技術和服務等層面的優質表現，是值得信賴的合作方。

電金電動車充電系統公司能源解決方案總監麥葛瑞格（Rob McGregor）分享與台灣充電樁供應商飛宏（Phihong）的合作經驗，他對飛宏的客製化服務和高階技術水準感到驚艷。他對中央社說：「我們為了進一步提升技術並擴大市場，幾年前對全球相關廠商進行研究，最終發現飛宏的產品品質和服務最好，因此目前公司所設計及安裝的充電站都使用飛宏的產品，每年安裝超過1600個飛宏的充電樁。」

戴蒙公司專門研發生產重型電動機車，財務副總裁譚聖佑（Michael Tan）說，台灣具完整的機車產業鏈，公司在台灣有許多合作夥伴，整車中有一半的零件來自台灣。他說：「小到普通的螺絲鎖片、大到高精密的引擎配件等，都能找到非常優質的台灣廠商配合，並提供強大的後勤支援。」

米鉻科技是Netflix在加拿大的獨家設備與服務供應商，長年和台灣廠商合作，執行長江許山（Jeff Chiang）表示，公司引進的華碩智慧機器人Zenbo成功幫助加拿大學習障礙的學生提升學習能力與興趣。他說，加拿大正積極推動數位經濟、邁向智慧國家，需要有值得信賴的安全夥伴攜手共進，強力推薦加拿大科技廠商發掘台灣潛能。「歡迎大家和我一起參加5月底的台北國際電腦展，一起挖寶！」

百樂食品負責人游重毅（Adam Chung）從洗碗工開始，升到餐廳小主管，之後與合夥人共同擁有並管理2家食品公司和2家餐廳。他說：「華人講究飲食文化，而台灣美食又享譽全球，因此從食材、餐具、加工設備等，我們選擇與台灣廠商合作。」

本拿比商會去年與溫哥華台灣貿易中心簽署合作備忘錄（MOU），經理陳偉恩（Colin Chan）說，這場分享會是共創雙贏的機會。他向中央社表示：「台灣是加拿大進軍亞太市場的重要門戶，商會有逾1100個會員，鼓勵企業主多了解台灣和台商，對企業發展大有助力。」

溫哥華台貿中心主任陳建坤說，本拿比市產業重點包括資通訊科技、生技醫藥、電影數位娛樂與與潔淨科技等，這些也是台灣產業的優勢所在，彼此合作將激發更多商機。

出席分享會的有卑詩省議會議長周行勵（Raj Chouhan）、省議員羅珍妮（Janet Routledge）、本拿比市議員李燦明、駐溫哥華辦事處長劉立欣等。

2022年台加雙邊貿易額達90.2億美元（約新台幣2740億元），其中卑詩省約占3成，台灣為卑詩省第5大貿易夥伴。（編輯：郭中翰）1120326