台股登9個月新高 法人：Fed鴿式指引奏效

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（中央社記者江明晏台北26日電）美國聯準會（Fed）升息循環有望告終，美股回神帶動台股24日收在15914.7點，創9個月來新高，三大法人單週同步買超。法人分析，聯準會「鷹派行動、鴿式指引」有助市場信心重建。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）日前表示，監管機構必要時將採取進一步行動保護存款，成功安撫市場，美股回神帶動台股24日同步收紅，上漲50.75點，漲幅0.32%，收在15914.7點，創9個月來波段新高，成交金額擴大至新台幣2591.47億元。

台股累計上週強彈461.74點，週線大漲2.99%，逆轉連2黑窘境，日均量也提升至2316.95億元。

台股走強，土洋法人也明顯回補，三大法人睽違近2個月，單週再同步站在買方。外資上週買超468.45億元，投信與自營商則分別回補92.67億元、25.67億元，三大法人合計買超586.79億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，美台央行的利率決策塵埃落定，聯準會升息1碼（0.25個百分點）符合市場預期，台灣則意外跟進升息半碼。從聯邦公開市場委員會（FOMC）決議觀察，聯準會放緩升息幅度並暗示利率有機會僅再升1碼，即結束此波升息循環，「鷹派行動、鴿式指引」有助於恢復市場信心。

此外，他說明，穩步下滑的美國消費者物價指數（CPI）年增率，也為聯準會政策決議提供彈性空間，而接下來將於月底公布的2月美國個人消費支出指數（PCE），將是市場密切關注的下個重點數據之一。

孫傳恕進一步指出，過去一年為抑制高於央行目標區間的通膨率，聯準會透過史無前例的激進升息手段，不僅使金融業在短期承受巨大的長、短期放貸成本壓力，資金快速緊縮也加深企業發展與經濟活動前景疑慮，進而引發近期的歐美金融業資金流動性風波，所幸目前對台股影響僅為情緒面，並無實質衝擊，反映在台股相對美股抗震。

孫傳恕認為，雖然近期台股受金融事件干擾，但整體而言，全球主要經濟體的領先指標PMI綜合指數皆陸續重返擴張，顯示企業活動逐步自谷低回溫，激勵去年跌深的電子股領先反彈，上週率先重返各天期均線之上，緊接著為傳產指數，大盤也隨之站穩短中長均線以上，並創去年6月中旬以來最高。

他指出，隨著這波彈升走勢，台股本益比回升至合理水位。統計顯示，台股本益比在去年一度滑落至10倍以下的低檔水位，而去年10月起反彈至今，台股本益比已回升至15.7倍，符合長期均值15.4倍。（編輯：楊蘭軒）1120326