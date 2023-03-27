虎門去年營收獲利雙創高 每股盈餘3.87元

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（中央社記者吳家豪台北27日電）系統整合商虎門受惠於半導體、國防、電動車及高頻通訊等產業CAE模擬分析軟體需求穩定增加，2022全年合併營收約新台幣5.36億元，年增13.52%；稅後淨利約7245萬元，年增2.27%；每股盈餘3.87元，去年營收與獲利均創歷年新高。

虎門今天發布新聞稿說明，以下游產業發展來看，半導體發展為首的高科技應用預期仍是成長最快領域，看好電動車、國防應用、低軌衛星相關產業需求。

虎門今天董事會通過2022年度盈餘分配案，將配發現金股利3.18086276元，扣除法定盈餘公積後的可分配盈餘將100%配息。

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因CAE業務穩定攀升，虎門去年開始逐步提高軟硬體整合解決方案業務，帶動營收年增13.52%，營收增幅為近5年來最高。但由於產品組合改變，影響虎門平均毛利率，加上申請上櫃送件相關一次性費用增加，去年稅後淨利增幅不及營收增幅。

虎門表示，各產業面對產品升級換代的高度競爭，投入研發經費占資本支出比重逐年提高，CAE需求持續成長。虎門持續擴充軟體銷售與軟硬體整合解決方案產品線，提供客戶一站式採購服務方案，目標保持每年營收與獲利雙成長。（編輯：翟思嘉）1120327