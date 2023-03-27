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外資賣超8.74億 提款華新華邦電

2023/3/27 18:27
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（中央社記者江明晏台北27日電）台股今天跌84.39點，收在15830.31點，外資及陸資合計賣超新台幣8.74億元，賣超前3名為華新、華邦電、東元，買超台企銀、國泰永續高股息、英業達、開發金等。

台股今天跌84.39點，收在15830.31點，成交值新台幣2109.55億元。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超23.01億元。其中，自營商賣超12.5億元，投信賣超1.77億元，外資及陸資賣超8.74億元。

根據公開資料顯示，外資賣超華新最多，達2.1萬張；賣超華邦電居次，達1.3萬張，另外對東元、鴻海也賣超逾7500張，居賣超第3、4名。賣超第5至10名還有力積電、中信中國高股息、奇鋐、漢翔、富邦恒生國企正2、毅嘉。

外資買超第一為台企銀，買超逾8500張，第2至第10名為國泰永續高股息、英業達、開發金、長榮航、友達、長榮、元大台灣50、元大高股息、新興。（編輯：楊凱翔）1120327

#台企銀
#華新
#華邦電
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