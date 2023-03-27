研調：液晶顯示器面板第2季出貨可望回到疫情前水準

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（中央社記者潘智義台北27日電）研調機構集邦科技今天表示，3月起液晶顯示器品牌廠對第2季需求看法轉趨樂觀，面板廠對液晶顯示器面板訂單能見度也隨之上升，預估第2季液晶顯示器面板出貨量約3670萬片，季增15.1%。

集邦科技發布新聞稿預估，第2季液晶顯示器（Monitor）面板出貨量3670萬片，與2018年第2季出貨量3730萬片，以及2019年第2季出貨量3540萬片相較，明顯已接近疫情前水準。

集邦預估，受工作天數較少、終端需求疲軟與庫存調整因素等影響，2023年第1季液晶顯示器面板出貨量約為3190萬片，季減2.6%、年減33.4%，仍低於疫情前同期水準，但第2季已近疫情前水準。

集邦表示，第2季液晶顯示器面板出貨量增加原因有3個，首先是中國網咖於2022年12月解封後，線下消費需求回溫，網咖陸續啟動液晶顯示器換機升級，因此帶動電競液晶顯示器面板的需求大量增加，也使得高階電競液晶顯示器面板使用的IC出現緊缺的雜音。

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其二，海外通路回補庫存，在經過數季的庫存去化後，液晶顯示器品牌商觀察到通路對於庫存回補的力道有些微回溫；其三，中國「618」購物節促銷備貨，經歷2022年消費市場急凍，品牌商希望能夠利用中國解封經濟復甦之際進行促銷，此外，目前面板價格處於低檔，也吸引品牌商逢低備貨。

集邦認為，第2季液晶顯示器面板需求回溫，主要由消費性需求帶動，商務需求目前仍舊疲軟。下半年商務品牌仍然保守，消費性市場則視中國618促銷，以及歐洲兩大地區的市場狀況，是否有機會再推升下半年旺季需求。（編輯：楊凱翔）1120327