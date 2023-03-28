商總訪中提5訴求獲回應 食品輸入可標示原產地台灣

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（中央社記者劉千綾台北28日電）商總理事長許舒博日前組團訪中國大陸提5訴求，包括關切台灣食品輸中被禁一事，獲中國海關總署3點回覆，台灣業者可自提文件證明產品無福島原料、原產地可標示「台灣」、未來也會更明確告知資料不符等原因，加速解除台灣業者輸中卡關。

許舒博率團於21日至25日出訪北京，是疫後第一個出訪中國大陸的工商團體，拜訪國台辦、中國銀行保險監督管理委員會、商務部、北京市政府、中國海關總署、文化和旅遊部及全國台企聯等部門；今天許舒博舉辦「大陸經貿交流團」返台記者會說明訪中交流成果。

許舒博表示，他拜會海關總署時反映台灣業者對產品被禁止輸中原因毫無頭緒，希望海關總署協助台灣食品加工業者在註冊時，如有資料不全等問題，能更直接、清楚的告知，簡化申請流程。

許舒博指出，海關總署副司長樓軍文以3點回應，包含食安相關證明文件若有大陸公布非日本福島等相關縣市的食材及原料，可由企業自行提供佐證資料；雙方也一致同意，原產地可以直接標示「台灣」。針對輸入中國大陸產品「資料不符」未通過審查部分，未來將會明確告知問題原因，協助業者補件，縮減核件時間。

另針對重啟台灣農漁特產品輸中一事，許舒博轉述樓軍文表示，將加速藥檢和疫檢的相關評估作業。

媒體追問輸中食品重新恢復的時間點和具體成果，許舒博說，大陸表示之前有通知台灣食藥署，但台灣業者並不知道不可在食品中使用來自福島地區原物料。現在業者自己提出文件證明產品內無福島原物料，將有助快速通關；業者也可透過商總反映，逐步解決產品輸大陸限制。

另外，許舒博拜會中國銀行保險監督管理委員會副主席周亮表示，台商在大陸各地區取得融資受限很大，希望將來可以啟動兩岸金融會談，加速台商布局。

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商總也拜會商務部副部長王受文，爭取台灣百年老店若在大陸登記，也能掛上「百年老店」品牌在當地拓銷，以港澳台司作為窗口。

許舒博表示，拜會國台辦主任宋濤時，對方強調「九二共識」，他認為，只要對兩岸經貿有利，商總都願意去溝通；許舒博也指出，大陸景氣復甦連動影響全球經濟，雖然大陸景氣復甦可能要等到下半年，不過兩岸關係和諧共榮、恢復全面交流、兩岸貿易依存度高度緊密，是必須要走的一條路。（編輯：潘羿菁）1120328