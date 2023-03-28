保瑞雙引擎推升獲利率 中長期不排除分拆控股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張良知台北28日電）保瑞藥業董事長盛保熙表示，在優於同業的全方位CDMO生產優勢與藥品保健品銷售雙引擎推升下，搭配新客戶、新訂單、新產品組合，可望持續穩健提升獲利率；中長期來看，不排除分拆或採控股方式運作。

調研機構 Frost&Sullivan報告顯示，全球CDMO（委託開發暨製造服務）市場2020年產值為555億美元，預計至2025年突破1000億美元，複合年成長率約14%，超過全球醫藥市場年複合成長率約5.7%。

保瑞董事長盛保熙表示，在CDMO代工與藥品保健品銷售的雙引擎推升下，今年保守看營收仍會成長20%至25%，毛利率可望提升到40%至45%，創4年高點。

盛保熙認為，雖然全球CDMO市場很大、業者很多，但要如何找出自己與競爭對手的差異化，並為客戶提供高品質且成本效益佳的服務，是每個業者在進入國際市場競爭時需思考的重要課題。

保瑞近幾年的併購案中，不僅將服務範疇從小分子延伸到大分子，更跨足新興生醫產品領域，希望藉此締造競爭對手難以超越的差異化。

根據「PWC 2022全球生技醫藥CDMO趨勢」報告指出，管理產品組合以兼顧創新的新興生醫產品，以及市場需求大的傳統小分子藥和大分子藥是CDMO公司穩固市場競爭地位的重要關踺。

在PWC針對全球29個地區150家指標性CDMO業者所做分析中，有88%提供小分子藥物製造服務，但僅有較少數的CDMO業者同時擁有新興生醫產品技術及衍伸技術的製造能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，安成藥業目前為台灣擁有最多美國學名藥證的公司，已擁有21張美國學名藥證，包含胃食道逆流、高血壓用藥等13項PIV學名藥產品、8個高進入門檻藥證，另外有7個藥品正在送件申請、5個藥品開發中，潛在市場規模高達220億美元。安成自有學名藥今年可望陸續取證並上市銷售，加上產品組合的改變，將使保瑞整體獲利率大幅提升。

至於以營養保健品為主的保瑞聯邦，盛保熙表示，未來IPO的規劃「有無限的可能」，期望可以在財務狀況上更健康、更強，朝向特殊藥品、高毛利、國際化的方向發展才有未來，只做台灣市場發展有限。（編輯：林淑媛）1120328