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銀行危機憂慮緩解 亞股普遍收高

2023/3/28 17:53
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（中央社香港28日綜合外電報導）隨著美國破產的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）被收購，緩解市場對銀行危機的憂慮，亞洲股市今天普遍收高。

法新社報導，總部位於北卡羅來納（North Carolina）的第一公民銀行（First Citizens Bank）同意收購矽谷銀行「所有存款和放款」的消息傳出後，鼓舞歐美股市走高。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）外匯策略部門負責人厄崔爾（Ray Attrill）表示，第一公民銀行出手，「有助在（全球市場）建立正向氛圍」。

「加上週末期間未再傳出負面消息，銀行股領軍上漲，帶動多數主要指數反彈走高。」

世界銀行（World Bank）昨天警告，中國經濟成長料將放緩，恐拖累全球成長降至本世紀以來最低點。

世銀首席經濟學家吉爾（Indermit Gill）說：「我們已習於中國扮演全球經濟火車頭，這點必須改變，因為中國經濟成長率料隨時間變化而減緩。」

亞股今天普遍收高，日股日經225指數收漲0.2%，來到27518.25點。港股恆生指數收高1.1%，來到19784.65點。上海綜合股價指數收跌0.2%，來到3245.38點。

雪梨、威靈頓、新加坡、雅加達和首爾股市都收漲，台北股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1120328

#亞股
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