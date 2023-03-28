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泰國來台取經航空城計畫 了解智慧城市應用現況

2023/3/28 18:43（3/28 18:56 更新）
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「泰國東部經濟走廊辦公室」一行8人27日前往參訪桃園航空城智慧應用展示中心，由航空城公司副總經理羅碧霞（左6）親自接待。（桃園航空城公司提供）中央社記者沈如峰傳真 112年3月28日
「泰國東部經濟走廊辦公室」一行8人27日前往參訪桃園航空城智慧應用展示中心，由航空城公司副總經理羅碧霞（左6）親自接待。（桃園航空城公司提供）中央社記者沈如峰傳真 112年3月28日
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（中央社記者沈如峰桃園28日電）桃園航空城公司表示，泰國東部經濟走廊辦公室昨天參訪航空城智慧應用展示中心，盼取經航空城計畫、了解智慧城市應用現況。

桃園航空城公司今天表示，「泰國東部經濟走廊辦公室」（Eastern Economic Corridor Office，ECCO）為「泰國4.0」（Thailand 4.0）發展計畫下的旗艦項目，專注於「知識經濟」和「智慧產業」，並強調科技、創新與研發，並透過價值基礎和創新驅動的經濟，希望讓泰國從過往的製造業生產基地，逐漸轉型為創新研發與服務業導向型經濟。

「泰國東部經濟走廊辦公室」一行8人，利用來台參加「2023智慧城市展暨淨零城市展」機會，昨天參訪桃園航空城智慧應用展示中心。

桃園航空城公司除向「泰國東部經濟走廊辦公室」參訪團介紹桃園市除具陸海空三匯集的交通優勢與整體產業環境，也說明航空城計畫範圍面積、招商對象、發展進程。

此外，「桃園航空城計畫」更是以桃園國際機場為經濟發展核心，以「機場經濟學、智慧航空城」為政策發展主軸，促進產業數位升級，帶動航空城特區整體產業發展，建設桃園市成為「亞洲新矽谷」。

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桃園航空城公司也向參訪團介紹「亞洲．矽谷創新研發中心智慧運籌管理平台」功能，展現車流、停車場資訊、重大路口即時監控影像等相關數據以可視化方式呈現。

航空城公司副總經理羅碧霞說，透過「亞洲．矽谷創新研發中心智慧運籌管理平台」及周邊各項建設，未來將可結合AI、5G、物聯網等高端技術的規劃發展，延伸發展出更多的智慧城市創新應用。（編輯：李錫璋）1120328

#桃園航空城公司
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