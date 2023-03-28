媒體分潤討論無共識 新聞業遺憾、Meta態度轉強硬

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（中央社記者蘇思云台北28日電）數位部今天舉行媒體跟數位平台Meta第2輪對話，不過雙方對話並無共識，媒體公協會對Meta未具體回應感到遺憾，Meta聲明則堅持並未主動獲取新聞內容跟連結，動態消息中僅不到3%是含有新聞連結的貼文。

數位部今天下午跟文化部、通傳會共同召開新聞產業與大型數位平台的第2輪對話會議。會議由Meta的4名代表，以及四大公協會台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會、中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會等共推派8名代表與會。

這次對話長達3小時，從雙方會後聲明可以看出來，最後仍未有共識，Meta聲明態度也明顯轉強硬。

媒體公協會聲明指出，新聞有價，Meta長期運用台灣新聞媒體內容匯集而營利，對Meta至今仍未具體回應台灣新聞產業的困境與訴求感到遺憾。

媒體公協會指出，盼Meta正面回應媒體訴求，儘快建立夥伴機制下的推播、分潤的良性機制，以及公平合理付費的共榮方案；也呼籲儘速落實共同打擊盜版、內容農場、詐騙冒用、版權蟑螂等問題的快速停損機制。

公協會也呼籲政府部門加速立法進度，整合各方意見，努力健全媒體生態。

Meta聲明指出，早在Facebook成立前，報紙產業的經營已面臨愈來愈大的挑戰。過去1個世紀以來，報紙產業已經長期努力適應新科技的變化。

Meta表示，新聞媒體可以從社群平台導流中受益，並制定商業決策，自主選擇在社群平台上分享內容的連結。Facebook並未主動在網路上獲取來自新聞發布者的內容或連結。

Meta指出，諾恆經濟諮詢公司（NERA Economic Consulting）全球報告指出，對於Meta而言，來自傳統新聞發布者的新聞內容價值有限且正持續下降。在Facebook的動態消息看到的貼文中，只有不到3%是含有新聞連結的貼文。

Meta表示，目前臨激烈的競爭與全球經濟逆風發展，Meta將專注在核心業務並回應大眾需求。大多數用戶目前感興趣的內容並非新聞連結，Facebook用戶對於創作者相關內容的興趣與日俱增，尤其是影音內容。（編輯：楊凱翔）1120328