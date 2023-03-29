智慧城市多元應用 電信三雄5G助攻

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（中央社記者江明晏台北29日電）2023智慧城市展開展，電信三雄展示5G多元應用，橫跨交通、醫療、娛樂、消費、網路、觀光、製造、建築等各大領域，助攻智慧城市成形。

中華電信表示，在今年的智慧城市展，從交通、醫療、娛樂消費與網路等領域出發，以提升政府效能、協助企業數位轉型，並為民眾創造便捷生活為最終目標，秉持著綠化低碳、數位賦能的精神，達成城市發展與環境永續共榮。

中華電今天發布新聞稿宣布，與台北市政府資訊局、台北市立聯合醫院、台北智慧城市專案辦公室共同合作的「台北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫」PoC驗證，於「2023智慧城市展」聯合展出「5G專網遠距會診應用前瞻計畫」成果。

北市聯醫說明，都會區仍有許多「都市偏鄉」民眾，例如住在沒有電梯公寓、不便出門的失能者或長輩，就醫對他們來說是生活中的困難與挑戰，北市聯醫實行多年居家醫療照護，讓就醫不便民眾，獲得以家庭為中心的醫療照護與護理指導

中華電表示，在北市聯醫中興院區建置5G專網，並整合應用行動超音波、五官鏡、行動醫療行李箱和遠距醫療平台等技術與醫療設備，實現居家醫療遠距會診，解決過往居家遠距醫療常遇到的問題，例如只能分享兩端各別單一攝影機畫面、視訊常發生中斷或延遲、皮膚鏡或超音波等醫療檢查資訊與影像共享討論困難等。

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台灣大哥大攜手5G生態圈夥伴展出智慧家庭、智慧運動、智慧環安、智慧安控、智慧環保、智慧共享、智慧零售等7大應用領域。台灣大表示，總統府秘書長林佳龍到台灣大哥大攤位體驗「智慧零售」，配戴AR眼鏡體驗模擬元宇宙購物，並表示「這是未來趨勢，很適合用在教育訓練與認知學習的領域，未來生活就像這樣。」

遠傳電信總經理井琪為台灣智慧城市產業聯盟會長，遠傳今年更以高規格參展，展出橫跨交通、觀光、醫療、製造、建築等多元產業創新應用；同時為推動台灣元宇宙科技應用，遠傳攜手台北市電腦公會、49家企業共同宣布成立「多元宇宙應用聯盟」，致促進台灣成為元宇宙實踐及體驗場域，加速產業數位轉型。（編輯：趙蔚蘭）1120329