銀行不動產放款比率降至26.28% 創44個月新低

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（中央社記者謝方娪台北29日電）在政府打炒房、升息及通膨導致建材價格高漲等3大因素下，房市持續轉冷，金管會公布，按銀行法第72條之2規定設算，今年2月底銀行不動產放款比率降至26.28%，探44個月新低。

檢視個別銀行數據，比率在29%以上銀行已連7個月掛零，比率在28%至29%的銀行罕見降至0家，至於比率在27%至28%的銀行有13家，月增2家。換言之，2月沒有任何一家銀行不動產放款比率落在警戒區。

金管會公布本國銀行承作不動產放款最新統計，今年2月國銀房貸餘額止跌回升，截至2月底國銀辦理購置住宅貸款餘額達9兆3394億元，月增214.25億元或0.23%，不過年增率續降至5.49%，創44個月新低。

2月底建築貸款餘額則達3兆5070億元，月增194.52億元或0.56%，年增率降至9.34%，同創44個月新低。

合計購置住宅貸款及建築貸款年增率降至6.51%，創43個月新低。

金管會銀行局副局長童政彰說明，房貸餘額自1月下降後、2月再轉上升，主因農曆春節後看屋及購屋買氣回籠，但實際上房貸年增率仍維持下降趨勢。

建融年增率同樣持續走降，童政彰指出，房市降溫，主因政府祭出健全房地產政策奏效，加上央行升息趨勢、通膨導致建材成本上漲等，建商推案轉趨保守。

同步觀察國銀不動產放款品質，今年2月底購置住宅貸款逾放餘額降至63.83億元、逾放比連7個月持平於0.07%；建築貸款逾放餘額降至23.39億元、逾放比月減0.01個百分點至0.07%。

另依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半視28%以上為警戒區。

金管會最新統計揭露，今年2月底銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額為13.42兆元、月增0.02兆元，存款總餘額及金融債券發售額為51.08兆元、月增0.35兆元。

依銀行法第72條之2規定設算，2月底銀行不動產放款平均比率降至26.28%，創2019年7月以來新低，月減0.13個百分點。2019年6月銀行不動產放款平均比率為26.27%。（編輯：黃國倫）1120329