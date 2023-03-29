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欣新網2022年獲利創高 擬今年申請上櫃

2023/3/29 21:32
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（中央社記者吳家豪台北29日電）電商營運服務商欣新網公布2022全年財報，合併營收新台幣41.32億元，年增57.15%；稅後淨利1.39億元，年增88.24%；每股盈餘6.37元，營收、獲利與每股盈餘皆創歷史新高；看好今年營收將成長雙位數百分比，並預計申請上櫃。

欣新網今年持續深耕電子商務商品銷售與數位行銷服務，累計前2個月合併營收約6.26億元，年增40.52%，改寫歷年同期新高。

欣新網提供產品上架電商平台、商品智慧定價、廣告智能投放、系統開發、倉儲管理配送等一站式解決方案，協助品牌客戶快速制定營運策略。

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欣新網今天發布新聞稿表示，去年主要成長關鍵為PowerAI智能廣告投放系統客戶數量成長3到4倍，帶動營收及獲利穩健成長。

展望後續，欣新網推出PowerOrder雲端訂單管理系統，將原本自行營運的訂單出貨系統，以訂閱制提供想自行管理訂單出貨的客戶使用，系統可全自動串接品牌官網與全電商通路訂單、出貨與倉儲資訊，一站式解決過往企業自行拓展電商通路需提升備貨量、跨平台耗時管理等痛點。（編輯：楊蘭軒）1120329

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