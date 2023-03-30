費半漲逾3% 法人：台股長假前能否連動待觀察

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（中央社記者潘智義台北30日電）美股主要指數收紅，與台股連動關係高的費半指數上漲逾3.2%，法人認為，台股即將進入長假前，投資人觀望，能否與美股連動有好表現，仍待觀察。

美國半導體公司美光科技（Micron Technology）等企業財測對前景樂觀，消除了市場對於經濟的若干擔憂，美股主要指數在美東時間29日收紅。

道瓊工業指數上揚323.35點或1.00%，收32717.60點，標準普爾500指數上漲56.54點或1.42%，收4027.81點，那斯達克綜合指數揚升210.16點或1.79%，收11926.24點，費城半導體指數勁揚99.85點或3.27%，收3157.11點。

台股29日收在15769.76點，上漲68.28點，漲幅約0.43%，成交值新台幣1936.75億元，加計盤後交易約1976.48億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股29日收盤位置介於5日線15800點、月線15600點之間，位在近日指數震盪的區間。雖然國際間銀行體系問題慢慢好轉，但市場仍擔心有未爆彈，需時消化，美股震盪過程，台股在長假前能否有表現仍待觀察。

華新麗華29日宣布，與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB進行合約交換儀式，正式啟動海纜事業，參與能源轉型發展建設。華新麗華取得風電應用的海底電纜相關專門技術授權與服務，強化建設高雄港海底電纜廠所需技術服務與產品發展。

5G智慧杆標準推動聯盟29日舉辦趨勢論壇，聯盟會長、代工廠和碩董事長童子賢說，5G智慧杆領域仍是處女地，值得期待和投入資源，可先在台灣建立實驗場域，制定標準和打造產品，再整廠輸出相關技術。

雄獅集團進駐松菸再下一城，將機器修理廠改造成結合餐飲與策展新場域，董事長王文傑29日表示，集團疫後轉向生活產業快速發展，希望以文化創意串聯旅遊，帶動入境觀光商機。（編輯：張均懋）1120330