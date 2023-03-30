新光三越人事投反對票 吳東亮：有不同意見很正常

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台新金控董事長、工商協進會理事長吳東亮30日出席工商協進會「工商早餐會」，會後媒體詢問吳東亮於29日新光三越董事會改選投下反對票的考量，他回應，董事會有不同意見本就是正常的事情，尊重董事會的決定。中央社記者張皓安攝 112年3月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡、劉千綾台北30日電）新光三越昨天董事會決議由吳東昇接任董事長，台新金控董事長吳東亮是唯一投下反對票者。他今天被問及此事表示，董事會有不同意見很正常，支持好的經營團隊比較要緊，加上普發現金在即，「歡迎大家多去新光三越消費」。

由於日籍董事長村上英之任期屆滿，新光三越昨天召開董事會，台日雙方董事達成共識，由吳東昇接任董事長、田中豐彥接任副董事長，吳昕陽則續任總經理。值得注意的是，會中12票全數一致通過，唯獨吳家老三、台新金董事長吳東亮投下反對票。

中華民國工商協進會今天舉行工商早餐會，理事長吳東亮和行政院長陳建仁共同主持，並邀請財經相關部會首長出席，與逾30位工商企業界代表面對面溝通。

會後媒體詢問吳東亮改選投下反對票的考量，他回應，董事會有不同意見本就是正常的事情，尊重董事會的決定，「要緊的是要好好支持好的經營團隊」，加上政府將發放現金6千元，「歡迎大家多多去新光三越消費」。

媒體追問是否看好普發現金效益，吳東亮表示，當然；至於效益多大，他笑說，「去問總經理吳昕陽」。

此外，工商協進會預計4月率團訪問中國，被問及將表達什麼意見，吳東亮說，「增加溝通是好事情」。（編輯：翟思嘉）1120330