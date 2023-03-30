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台驊公告累計至今持有陽明2.2萬張 持股比例0.63%

2023/3/30 19:18
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（中央社記者賴言曦台北30日電）貨攬業者台驊投控今天透過重大訊息公告，自去年7月1日至今天為止，共取得4500張陽明海運，每股平均價格新台幣64.46元，交易總額2.9億元，取得目的為財務與投資，提高資金使用效益。

台驊說明，累計持有陽明約2萬2163張，金額為14.02億元，持股比例約0.63%；占總資產比例16.69%，占母公司業主權益比例25.04%。

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陽明2022年稅後淨利1806億元、年增9.2%，每股稅後盈餘（EPS）51.71元，董事會決議每股擬配發現金股利20元；今天股價收盤下跌0.2元，收在63.3元，跌幅0.31%。

台驊董事長顏益財近期針對海運後市指出，今年市場「驚濤駭浪」，後續市況走勢取決3大重要因素，分別是俄烏戰爭會否趨緩、通膨能否「軟著陸」及中國振興經濟的決心；但今年旺季不會一直旺，會是間歇性的好。（編輯：潘羿菁）1120330

#台驊
#陽明
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