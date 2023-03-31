林右昌：運用AIoT 加速推動智慧建築

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（中央社記者賴于榛台北31日電）內政部長林右昌今天說，希望台灣最強項的人工智慧物聯網（AIoT）密切整合建築管理與智慧建築的發展，加速推動智慧建築。

林右昌今天參觀在台北市南港展覽館二館舉行的「2023智慧城市展暨淨零城市展」，他參觀前受訪表示，智慧城市對一個城市的發展，還有提高民眾的生活品質非常重要。

他說，內政部建築研究所主管台灣建築環境控制與節約能源技術，以及整個建築營造的技術提升，這次視察是希望能加速推動智慧建築。

林右昌表示，智慧建築跟淨零排放的相關政策須由公有建築物帶頭做起，並且引導民間跟進，更希望讓台灣最強項的人工智慧物聯網（AIoT）密切整合建築管理與智慧建築的發展，帶動新的產業平台建立。

他表示，這樣一來，將對未來建築產業、都市環境與經濟發展都有非常大的貢獻與力量。

智慧城市展自2014年開辦以來，已邁入第10屆，今年更新增「2050淨零城市展」，吸引來自全球43個國家、115個城市、超過1500位海外人士來台參加，且分別在台北市與高雄市兩地開展，共有近2000個攤位，參與廠商家數達550家。（編輯：張均懋）1120331