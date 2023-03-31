電價調漲苦到租屋族 立委提3解方

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（中央社記者林敬殷台北31日電）電價調漲4月正式上路，租屋族因電價不透明、法規不完備等受到影響，民進黨立委郭國文等人今天舉行記者會表示，合理透明的電價是基本人權，但對房客而言，用電資訊相對不透明，呼籲內政部、台電解決相關問題。

民進黨立委郭國文、何志偉上午與崔媽媽基金會舉行「合理透明的電價是基本人權」記者會，提出3大主張，希望租屋族也能享有合理透明的電價。

3大主張包括：第一，台電應該主動裝置智慧電錶，而非為難房客；第2，目前必須使用「電號」與「用電戶名」才能在網路上查詢電費使用情況，但房客要取得這兩個資料十分困難，因此用電資訊須透明；第3，內政部應盡速修改不合時宜的「應記載」法規，限定收取電費「不得超過台灣電力股份有限公司所收取該戶當期每度平均單價」。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，從台電公布漲電價後，基金會接到不少人反映，居住套雅房族群是社會上較為脆弱的一群，上週某國營事業員工詢問基金會，指稱被派駐外地，事實電價只是新台幣2元，結果房東收5元。

何志偉指出，根據主計總處2020年家戶租用統計，普通住戶共有800.9萬戶，住宅租用率為10.9%，推算有逾87萬戶為租戶，對照每戶平均人口數2.8人，推估租屋人口數有逾245萬人，意味全台約有8分之1的人口有租賃需求。

何志偉說，租屋族特別是套房雅房出租的族群，因為電價不透明、法規不完備和行政措施不完善而受影響。

郭國文說，台電為降低電價調漲對租屋族群的衝擊，這次特別公告建議「分租套房類型的用戶，向台電申請裝設免費智慧電錶，並接受台電節能輔導者，即使每月用電超過700或1000度，本次電價可不調漲」。

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但是，郭國文說，安裝智慧電錶會碰到許多問題，例如房東必須同意裝設智慧電錶，再來就是房東要揭露自己當包租公、包租婆，智慧電錶的政策美意恐怕會因為「租屋黑市」，而造成租屋族看得到、吃不到。

何志偉說，台電應該解決問題，不能因為市場不透明就假裝沒有事情發生，這就是政府應該要解決的問題，定型化契約修改方向也請內政部回去研議。（編輯：蘇志宗）1120331