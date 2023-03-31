外資連3天加碼台股 買超聯電和華邦電
2023/3/31 16:59
（中央社記者鍾榮峰台北31日電）台股今天外資買超新台幣119.17億元，外資連3個交易日加碼台股，聯電、華邦電、玉山金成為外資今天青睞前3大個股，華邦電也成為投信買超首要標的。
台股加權指數今天漲18.63點，收在15868.06點，成交值新台幣1998.78億元。台股今天收週線、月線和季線，終場週線下跌46.64點，月線上漲364.27點，月線連3紅，季線大漲1730.37點，季線連2紅。
今天三大法人自營商買超34.71億元，投信買超8.52億元，外資及陸資買超119.17億元，合計買超162.4億元，外資連3個交易日加碼台股。
觀察外資今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，聯電、華邦電、玉山金、元大滬深300正2 ETF、台新金、國泰永續高股息ETF、國泰智能電動車ETF，成為外資青睞買超逾萬張的個股，分別買超1.79萬張、1.63萬張、1.4萬張、1.38萬張、1.26萬張、1.22萬張、1.12萬張。
至於投信也買超華邦電5554張，華邦電成為投信青睞首要標的。
觀察內外資布局，兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪分析，從投信持股和融資餘額來看，內資持續加碼台股；另外從新台幣兌美元匯率波動幅度不大來看，外資對台股態度仍相對觀望，外資持續觀察美國聯邦準備理事會（Fed）升息態度、以及年底Fed是否降息。（編輯：趙蔚蘭）1120331
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