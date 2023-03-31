電信業參與智慧城市展 北高秀智慧應用

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（中央社記者江明晏台北31日電）電信業者積極參與2023智慧城市展，並陸續在台北場和高雄場展出智慧應用，中華電以基隆港區作為試驗場域的「智慧港灣」獲獎，遠傳5G遠距診療服務也獲「智慧城市創新應用獎」。

中華電今天宣布，「2023高雄智慧城市展」開幕式暨頒獎典禮中，以「智慧港灣」解決方案獲智慧城市創新應用-企業暨財團法人創新應用組獎項。

中華電說明，「智慧港灣」由中華電信攜手中華系統整合、中華資安國際和中光電智能機器人等公司，以基隆港區作為試驗場域，利用無人機、無人船和水下海事機器人等無人載具，搭配5G企業專網資料傳輸、AI智慧分析、RTK公分等級精準定位，以及自主開發透過行動網路可遠端控制無人載具的UTM智慧監管平台等技術，掌握港區狀況，發揮5G特色使海港成為智慧化場域。

中華電信董事長謝繼茂表示，5G的成熟加速智慧城市相關應用的發展與落地，中華電信將持續以領先的資通訊技術，帶動產業與城市發展的數位轉型，積極推動創新智慧應用，領頭台灣邁向智慧城市的新樣貌。

此外，中華電也獲得2023年第一屆「ESG物流永續獎創新科技永續組-金獎」，由行政院副院長鄭文燦頒獎，企業客戶分公司副總經理林文智代表受獎。

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遠傳電信總經理井琪今年以台灣智慧城市產業聯盟會長身分出席智慧展，遠傳今年在北、高兩地同步參展，在高雄的展出更聚焦創新應用融合在地需求，包括交通低碳解決方案、智慧警政等，加速高雄產業數位轉型、城市永續發展，同時，遠傳5G遠距診療服務獲本屆「智慧城市創新應用獎」。

遠傳表示，響應國家公共衛生政策，率先推出5G遠距診療服務，至今已在12個縣市的35個偏鄉衛生所實施，嘉惠261個偏鄉村里的民眾；去年起更進一步在台東縣推動「視網膜病變AI防治機制」，協助衛生所迅速辨別病變，高準確率能有效輔助醫師掌握病情程度、視網膜損傷位置，用科技降低病人病變風險。（編輯：林興盟）1120331