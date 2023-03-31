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拓展中國保險市場 台壽增資君龍人壽13億元

2023/3/31 19:07
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（中央社記者蘇思云台北31日電）為拓展中國保險市場，中信金子公司台灣人壽今天董事會通過，以人民幣3億元（約折合新台幣13億元）參與君龍人壽現金增資案，將報金管會保險局與經濟部投審會審議核可後，再送中國銀行保險監督管理委員會廈門監管局同意，才算完成增資。

君龍人壽為台灣人壽與大陸廈門建發集團2008年合資設立的保險公司，分別持股50%，本次現金增資共人民幣6億元，台灣人壽與建發集團依持股比例，個別一次性投入人民幣3億元，持續厚實君龍人壽資本、擴大保險業務發展，這也是台灣人壽第6度進行君龍人壽增資案。

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台灣人壽今天晚間透過新聞稿說明，中國人口數目前已逾14億，為全球第二大保險市場，但保險密度與深度皆大幅低於世界平均數，無論是青壯年保險或養老保險市場都深具開發潛力。

台壽表示，君龍人壽2015年加入中信金版圖，台灣人壽與建發集團看好中國保險市場前景，持續擴大投資君龍人壽強化營運，2022年廈門地區初年度保費市場已躍升第一，目前在大陸有12個據點，服務範圍涵蓋福建、浙江兩省。（編輯：林淑媛）1120331

#君龍人壽
#台灣人壽與建發集團
#大陸廈門建發集團
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