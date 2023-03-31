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銀行混亂平息且升息壓力紓緩 亞股多半收高

2023/3/31 19:10
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（中央社香港31日綜合外電報導）包括亞股在內的多數股市今天順應全球反彈走勢續漲，市場對銀行業的疑慮已消退，同時交易商對各國央行即將終止升息循環也更加樂觀。

法新社報導，隨著近數週來的金融混亂平息，儘管市場對借貸成本走高的預期值已降低，交易商仍重新關注對抗通膨的行動。

外界原本預期，美國聯邦準備理事會最晚在今年底會將利率調升到遠高於5%，但最近銀行業混亂使市場認為，信貸規模將縮小，因此預估利率最終會停留在4%略高。

此一預估協助推升了股價，而股價直到2月和3月都承受到壓力。

亞洲股市今年首季上下震盪，今天季末盤勢堅挺。電子商務巨頭阿里巴巴的物流部門準備在香港上市，帶動當地科技類股反彈進而推升港股股價，恆生指數上揚90.98點或0.45%，以20400.11點作收。

上海綜合指數漲升11.61點或0.36%，收在3272.86點。東京日經指數勁揚258.55點或0.93%，收28041.48點。

雪梨、首爾、新加坡和台北等地股市也都收漲；馬尼拉、雅加達和威靈頓收跌。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120331

#亞股
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