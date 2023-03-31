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泰國媒體專訪駐泰代表 分享台灣電動車產業優勢

2023/3/31 19:19
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（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）電動車發展趨勢受矚目，台泰雙邊推動多項投資與技術合作，駐泰代表莊碩漢日前接受泰媒專訪，分析台灣在全球電動車產業的發展優勢，希望台泰持續攜手，共同打造電動車產業版圖。

駐泰代表處今天表示，泰國主要電視頻道之一的MONO 29為了探討台灣科技發展，並探索台泰未來合作商機，製作一則專題報導，並專訪駐泰代表莊碩漢，分享台灣在高科技產業方面的發展實力。

專訪3月25日在MONO29的「今日世界趨勢」（World Trends Today）節目中播出，莊碩漢在專訪中介紹台灣如何發展成今日的高科技島。

莊碩漢在專訪中指出，由於各國對碳排放和永續發展等環境政策的重視，使電動車產業加速崛起，台灣不僅是全球電動車零組件的重要供應商之一，且晶片是電動車不可或缺的零件，台灣也生產全球約90%的高端半導體晶片。

莊碩漢並分析，台灣在資訊通訊科技（ICT）製造能力方面已有成熟技術，且供應鏈綿密，這些都成為台灣在全球電動車產業的發展優勢。

莊碩漢指出，泰國是成功打入全球汽車供應鏈的國家之一。隨著台灣電動車業者逐漸加強與泰國相關廠商的合作和布局，雙方未來可持續攜手合作，共同打造電動車產業版圖，為台泰兩國經濟發展增添新動力。（編輯：高照芬）1120331

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