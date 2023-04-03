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連假後台股動向 統計過去16年首日上漲機率75%

2023/4/3 10:44
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（中央社記者韓婷婷台北3日電）台股今年以來月線連3紅，改寫2022年以來最長連紅紀錄，清明長假後是否存在「節氣變盤」市場看法相對分歧；根據統計，清明節後第一天上漲的機率為75%，節後一週上漲機率有63%。

法人表示，台股第1季在科技股驅動下，上漲逾1730點，漲幅達12.24%，位居全球股市表現領先群之一，不過3月最後一週在清明長假前夕，市場交投轉淡，儘管海外科技股氣勢如虹，台股投資人態度保守，擔心節後變盤，上週週線收黑46點。

大華優利高填息30產品經理何彥樟表示，假期一長，市場變數就增加，以往有「節氣變盤」一說，統計2007年來台灣加權指數於清明後的平均表現，開工當日上漲機率為75%，一週後上漲機率也有63%。

何彥樟表示，觀察2006年以來台股單月表現，其實4月的平均漲幅為最高，推估原因為法人於第1季結帳行情的回補，同時為迎接產業旺季而提前布局。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，假期後台股盤勢走向，要關注假期間國際市場行情走勢，美國6日及7日將公布的首次申請失業救濟金人數與失業率，對於聯準會後續貨幣政策的鬆緊態度影響大，進入4月企業財報公布的重頭戲，可關注龍頭股台積電首季財報數據與展望等。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，由於市場對於下半年景氣轉佳抱以期待，台股第2季雖然將面對首季財報、國際事件等變數，值得注意的是，對全球經濟逆風挑戰，台灣經濟呈現外冷內溫，目前台股最熱門的焦點為ChatGPT供應鏈與相關應用，有助下半年電子業重回成長軌道。（編輯：張均懋）1120403

#台股
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廖炳焜
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