台貝首屆ECA行政管理委員會 促食品安檢及投資合作

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（中央社記者劉千綾台北22日電）經濟部表示，台貝里斯經濟合作協定（ECA）行政管理委員會近日舉行首屆會議，深化雙方在食品安檢、經貿、技術及投資等合作關係。在台貝ECA帶動下，去年自貝國進口龍蝦金額達211萬美元，較ECA生效前成長逾10倍。

經濟部國際貿易署今天透過新聞稿表示，台貝里斯經濟合作協定（ECA）行政管理委員會19日舉行首屆會議，由經濟部政務次長陳正祺與貝里斯外交暨外貿部次長艾蜜麗亞（Amalia Mai）以視訊方式共同主持。

貝里斯是台灣在中美洲地區的重要友邦及經貿夥伴，台貝建交35年，兩國相互扶持，經貿關係緊密堅實。

經濟部表示，台貝ECA自前年1月15日生效。在ECA帶動下，去年台灣自貝里斯進口龍蝦金額增至211萬美元，較ECA生效前的19萬美元，成長逾10倍，成為在台熱銷產品，也是台灣第5大進口來源，顯示台貝ECA已為雙邊貿易帶來正面效益。

經濟部指出，19日召開的第一屆台貝ECA行政管理委員會議，雙方同意增設「投資促進合作委員會」，並啟動原產地規則、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施（SPS）、技術性貿易障礙（TBT）、技術及經濟合作等領域的技術委員會，在各個領域促成雙邊合作，進一步提升台貝經貿夥伴關係。

陳正祺在會議中強調，貝國在各國際組織等不同場域上，展現對台友好支持；雙方在醫療、農業、教育等領域合作密切，期待繼續透過台貝ECA平台，營造友好經貿環境及展現交流政策成果。

艾蜜麗亞則恭賀台灣總統大選圓滿順利，高度肯定台灣民主價值與成就，她並表示，台貝ECA生效後雙邊經貿關係更加緊密，期盼未來台貝雙方持續深化交流及合作。（編輯：張均懋）1130122