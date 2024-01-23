道瓊突破38000點 法人：台股聚焦美企業財報

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（中央社記者張建中台北23日電）美股主要指數22日收高，其中，道瓊指數上漲138.01點，首度突破38000點關卡。法人表示，特斯拉（Tesla）等重量級企業將陸續公布財報，是市場關注焦點。

投資人靜待大企業財報，美股揚升。道瓊工業指數上漲138.01點，漲幅0.36%；標準普爾500指數上漲10.62點，漲幅0.22%；那斯達克指數上漲49.32點，漲幅0.32%；費城半導體指數上漲10.95點，漲幅0.25%。

國內外產業訊息方面，長榮航空機師爭取調薪20%、提高外站津貼並訴求禁用違法外籍機師，在桃園市機師職業工會協助下舉行罷工投票，22日完成開票並取得罷工權。

台塑董事會通過以每股新台幣57.41元，取得日本德山在台子公司台灣德亞瑪50%股權，總金額5.74億元。台塑表示，台灣德亞瑪已在台灣半導體產業深耕逾30年，能提供純度電子級異丙醇（IPA），將藉此擴大台塑在半導體產業的布局，增添業績成長動能。

國際廢鋼報價走揚，條鋼廠豐興結束連2週平盤，22日公告本週國內廢鋼收購價、鋼筋基價每噸分別調漲200元及300元。

法人表示，台積電營運展望樂觀，帶動台股連日強勁彈升，美股即將進入科技股財報週，特斯拉、英特爾（Intel）、德儀（TI）等將陸續公布財報，是市場關注重點。（編輯：張良知）1130123