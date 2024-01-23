2月電子期金融期齊漲

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（中央社台北23日電）台北股市今天上漲59.49點，收17874.59點。2月電子期收910.5點，上漲0.6點，逆價差0.62點；2月金融期收1669.2點，上漲5.8點，正價差0.45點。

2月電子期以910.5點作收，上漲0.6點，成交1235口。3月電子期以909點作收，上漲0.8點，成交17口。

電子現貨以911.12點作收，上漲2.18點；2月電子期貨與現貨相較，逆價差0.62點。

2月金融期以1669.2點作收，上漲5.8點，成交609口。3月金融期以1669.8點作收，上漲5.8點，成交3口。

金融現貨以1668.75點作收，上漲5.89點；2月金融期貨與現貨相較，正價差0.45點。實際收盤價以期交所公告為準。1130123