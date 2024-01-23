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LINE Pay 1/26興櫃 擴大布局國內外市場續拚成長

2024/1/23 17:14（1/23 20:01 更新）
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行動支付品牌LINE Pay 23日舉辦興櫃前法人說明會，董事長丁雄注說，自2015年在台灣上線以來，LINE Pay持續拓展收入來源，看好將繼續成長。中央社記者吳家豪攝 113年1月23日
行動支付品牌LINE Pay 23日舉辦興櫃前法人說明會，董事長丁雄注說，自2015年在台灣上線以來，LINE Pay持續拓展收入來源，看好將繼續成長。中央社記者吳家豪攝 113年1月23日
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（中央社記者吳家豪台北23日電）行動支付品牌LINE Pay將於26日以每股348元登錄興櫃，資深副總經理張希雯今天出席法人說明會表示，受惠於龐大用戶基礎、廣泛支付場景和點數生態圈優勢，LINE Pay去年11月獲利動能大幅提升，看好2024年業績將持續成長。

展望未來營運策略，LINE Pay資深副總經理陸榮華說，國內市場將促使商家不僅接受LINE Pay，而且要主動使用；LINE Pay將提供支付行銷平台，協助商家找出客群精準行銷，推升收益成長。

海外市場部分，陸榮華指出，將持續推動在台灣的外籍人士使用LINE Pay，提升台灣在地合作廠商交易量，並透過與海外發卡機構合作，讓海外觀光客能以發卡App在台灣商店進行交易，同時積極擴展海外支付據點。

LINE Pay實收資本額新台幣6億元，3大股東為LINE Financial Corporation、台北富邦銀行、聯邦銀行，分別持股68.35%、19.51%、9.76%。2023全年LINE Pay營收達47.79億元，年增逾30%，營收連續4年成長。

觀察LINE Pay去年營收占比，手續費收入事業約83%，金融推廣合作事業約12%，行銷產品銷售事業約5%；毛利占比部分，手續費收入事業約51%，金融推廣合作事業約35%，行銷產品銷售事業約14%。

LINE Pay在台灣擁有超過1200萬用戶，平均每2人就有1人使用LINE Pay，並有超過50萬處的支付據點。（編輯：張均懋）1130123

#LINE Pay
#台灣
#行動支付
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