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美元走疲 新台幣連4升收31.328元

2024/1/23 18:38
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（中央社記者潘姿羽台北23日電）市場對於美國聯準會3月降息的預期淡化，美元指數走疲，亞幣偏升整理，新台幣兌美元今天收31.328元，升2.4分，匯價連4升，台北及元太外匯市場總成交金額16.015億美元。

外匯交易員分析，外資從上週瘋狂匯出，後來又轉頭匯入，如今激情散去，眼見歐洲央行即將舉行利率會議，美國本週也將公布聯準會偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE），市場觀望氛圍轉濃。

由於市場缺乏明確方向性，台灣股匯市今天偏向整理，台股上下震盪91點，最高達17893.73點，逼近17900點關卡，最低下探17801.89點，終場收17874.59點，上漲59.49點。

新台幣兌美元今天以31.34元開出，而後匯價走揚，突破31.3元，最高升抵31.277元，但日本央行決議維持寬鬆貨幣政策不變的消息出爐，日圓應聲走貶，新台幣連動之下，升幅迅速收斂，盤中最低至31.35元。

央行統計，美元指數今天小跌0.14%，亞幣普遍走揚，新台幣微升0.08%，日圓升值0.3%，人民幣升0.36%，韓元升幅則達0.41%。

外匯交易員分析，短線新台幣應於31.2元至31.5元區間偏升整理，後續走勢先看美國經濟數據表現，0將牽動市場的降息預期，此外，若台股續強，吸引外資匯入，可為新台幣升勢添加柴火。（編輯：張均懋）1130123

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