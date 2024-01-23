藥華藥1/25轉上市 美日市場可望持績成長

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（中央社記者張良知台北23日電）藥華藥將在25日轉上市，由於美國、日本市場銷售持續成長，以及中國、馬來西亞、新加坡可望取證下，對今年營運展望樂觀。

藥華藥2023年營收達新台幣51.1億元，年增77.2%。藥華藥旗下新藥Ropeg近期獲美國NCCN治療指南持續推薦，已成為高、低風險真性紅血球增多症（PV）病患的首選干擾素療法，加上保險公司可優先加快核保，預計將加速提升使用人數。

藥華藥表示，Ropeg美國藥價目前每人每年約新台幣21萬元，2023年底美國使用人數已逾1000人，日本開賣半年也已超過100人。

藥華藥創辦人暨執行長林國鐘表示，將持續投入美國及日本行銷，日本病患自今年6月起可自行注射，一次可拿取3個月份量，且因Ropeg已納入健保給付，可降低病患自付金額，有助提升病人數及拓展市場，樂觀看待日本市場今年營運，使用人數可上看1000人。

林國鐘指出，Ropeg今年也預計取得中國、新加坡及馬來西亞的PV藥證，進軍中國及東南亞市場。

另外，藥華藥Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）的全球第三期臨床試驗，已於去年10月25日收案完成，預計2024年底到2025年初可完成主要療效指標數據收集，2025申請美國及各國藥證，規劃2025年底到2026年初取證。

藥華藥指出，未來將持續擴大Ropeg適應症範圍，並透過內部研發和引進授權合作，擴充全球供應。

藥華藥在台中廠產線擴充後，竹北廠目前順利施工中，預計2025年完工，2026年取證投產；未來也預計擴充PEG廠及針劑充填廠規模。（編輯：趙蔚蘭）1130123