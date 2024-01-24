2月電子期金融期齊漲

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（中央社台北24日電）台北股市今天上漲1.24點，收17875.83點。2月電子期收910.75點，上漲0.2點，正價差1.68點；2月金融期收1675.2點，上漲6.2點，正價差2.01點。

2月電子期以910.75點作收，上漲0.2點，成交1014口。3月電子期以908.5點作收，下跌0.5點，成交9口。

電子現貨以909.07點作收，下跌2.05點；2月電子期貨與現貨相較，正價差1.68點。

2月金融期以1675.2點作收，上漲6.2點，成交488口。3月金融期以1672.6點作收，上漲2.8點，成交1口。

金融現貨以1673.19點作收，上漲4.44點；2月金融期貨與現貨相較，正價差2.01點。實際收盤價以期交所公告為準。1130124