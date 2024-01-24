研華亞太服務中心落腳馬來西亞 強化中國+1策略

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（中央社記者吳家豪台北24日電）為提升亞太地區服務範疇，工業電腦廠研華今天宣布，在馬來西亞檳城設立的亞太共享服務中心（Advantech ASEAN Shard Service Center）正式落成，邁出研華落實「中國+1」策略的第一步。

研華並與越南石油集團Petrolimex旗下系統整合商Piacom簽訂合作意向書，展開亞太服務中心的首件服務專案，同時啟動產學共創全球拓展計畫（UCC），期望在物聯網市場蓬勃發展及人才需求熱點區域，涵蓋產學合作與在地服務，形成完整人才發展生態系。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠透過新聞稿表示，於檳城設立亞太共享服務中心，是研華落實中國+1策略（除了中國，也另尋其他生產基地）的第一步，也希望能有效實現產業深耕與落地，以及強化區域核心競爭能耐與在地化服務等目標。

研華亞太共享服務中心除了提供一般區域客戶維修服務、擁有2條產品組裝，以及專案整合與技術諮詢顧問外，並將重點服務泰國、越南、印尼等東南亞國家客戶，也將協助其他亞太市場包括巴基斯坦、菲律賓等有數位轉型與人工智慧物聯網（AIoT）技術需求的客戶。

研華也在亞太共享服務中心內，成立共創新興事業的創新中心，以展示與產業生態廠商所共創的產業解決方案。

此外，研華UCC全球拓展計畫預計於2年內，與全球大專院校合作建立12間AIoT實驗室，支持研華與區域重點大學建立長期夥伴關係，進而建立在地產業人才庫。（編輯：楊蘭軒）1130124