中經院：受地震影響 市場估日本擬放緩貨幣政策腳步

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（中央社記者羅元駿台北24日電）日圓近期再度走貶，並維持負利率政策不變，中經院認為，原先外界預估4月將是日本銀行升息時機點，不過近期受到地震影響日幣走貶，猜測日本央行可能會放緩貨幣政策腳步；至於美國降息，市場認為今年調降3碼的看法不變。

中華經濟研究院今天舉辦2024經濟展望論壇，預估2024年台灣經濟成長率為3.1%，消費者物價指數年增率為1.88%，並指出因為基期低與出口導向，經濟成長與內需型國家相比表現較佳。

觀察全球經濟走勢部分，中經院認為主要國家成長表現會較2023年來得疲軟，美國、日本、歐元區的2024年經濟成長預估分別為1.7%、0.66%和0.44%。

不過中經院指出，台灣、新加坡南韓與中國大陸2024年經濟成長率均走升。

另外，在匯率部分，中經院預估今年新台幣兌美元會在30.64元。

原先外界預估今年4月可能為日銀升息時點，不過中經院指出，受到地震影響貶值，可能會放緩貨幣政策腳步。中國則持續維持寬鬆貨幣政策。

日圓兌美元從今年初140.84，至今天走貶到147.57，是近2個月以來的最低點，貶值幅度約為4.7%，在主要貨幣交易中尤為明顯。（編輯：潘羿菁）1130124